ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нову редакцію закону про міськадміністрації винесли на публічне обговорення

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 11:50
Нову редакцію закону про міськадміністрації винесли на публічне обговорення Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нову редакцію закону про міські державні адміністрації, відповідно до якого голови МДА стануть державними службовцями, винесли на публічне обговорення. Йдеться про законопроект №4298.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

У документі прописано, що голови МДА з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права й обов’язки, передбачені ЗУ "Про державну службу".

Вводиться принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів РДА припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України.

Також прописане формування кадрового резерву голів місцевих держадміністрацій.

"Для обговорення, оцінки та рейтингування законопроекту до 4 квітня 2021 року перейти за посиланням на порталі Верховної ради України "Громадське обговорення законопроектів" - https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня Рада схвалила за основу відповідний законопроект.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" повідомлялося, що в найближчі місяці ВР планує зайнятися "домашньою роботою", яка залишилася з минулого року. Мова в тому числі йшла і про цей закон.

Зазначимо, 1 березня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління. Глава держави хоче поглибити децентралізацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика децентралізація Верховна Рада Закон
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками