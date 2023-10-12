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Новою ціллю РФ може стати не лише Україна. Кулеба розповів про ризики заморозки війни

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія може вибрати своєю новою ціллю не лише Україну, якщо зараз заморозити війну.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Глава МЗС нагадав про попередження президента Володимира Зеленського щодо того, що Росія відновить свій військовий потенціал уже до 2028 року, якщо зараз заморозити війну.

"Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в РФ тільки зростатиме за ці чотири роки; ненависть до України, інших країн Європи, інших народів збільшуватиметься; російська ультранаціоналістична, фашистська, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи за таких умов хтось справді вірить, що тільки Україна буде під загрозою нової агресії у 2028 році?" - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що лише нищівна поразка зможе протверезити Росію.

Кулеба нагадав, що цілі Росії набагато ширші, ніж Україна, і лише разом країни цивілізованого світу можуть уникнути найгіршого сценарію.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, 5 жовтня президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти закликав не допустити заморозки війни.

За його словами, у разі такого сценарію Росія може атакувати не лише Україну, а й інші країни вже у 2028 році.

 

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МЗС УкраїниДмитро КулебаВійна Росії проти України