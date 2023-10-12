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Новой целью РФ может стать не только Украина. Кулеба рассказал о рисках заморозки войны

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия может выбрать своей новой целью не только Украину в случае, если сейчас заморозить войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД напомнил о предупреждении президента Владимира Зеленского насчет того, что Россия восстановит свой военный потенциал уже до 2028 года в случае, если сейчас заморозить войну. 

"Если пойти по такому опасному сценарию, уровень пропаганды в РФ будет только расти за эти четыре года; ненависть к Украине, другим странам Европы, другим народам будет увеличиваться; российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой. Или в таких условиях кто-то действительно верит, что только Украина будет под угрозой новой агрессии в 2028 году?"- отметил Кулеба. 

Он подчеркнул, что только сокрушительное поражение сможет протрезвить Россию. 

Кулеба напомнил, что цели России намного шире, чем Украина, и только вместе страны цивилизованного мира могут избежать худшего сценария.  

Что сказал Зеленский

Напомним, 5 октября президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества призвал не допустить заморозки войны

По его словам, в случае такого сценария, Россия может атаковать не только Украину, но и другие страны уже в 2028 году. 

 

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МИД УкраиныДмитрий КулебаВойна России против Украины