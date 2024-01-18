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Новою CEO компанії-постачальника бренду "VODA UA" призначено Катерину Садовую

Четвер 18 січня 2024 12:14 promo
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Новою CEO компанії-постачальника бренду "VODA UA" призначено Катерину Садовую Фото: новою керівницею компанії-постачальника бренду "VODA UA" призначено Катерину Садовую (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Директоркою ТОВ "ВОДА ЮА" стала Катерина Садовая, яка з 2017 року була директоркою з маркетингу бренду "VODA UA".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Катерина досконало знає бренд та має чітке розуміння того, як зробити його ще більш успішним. В якості CEO вона отримає всі необхідні інструменти для того, щоб трансформувати свої ідеї в реальні кроки та вивести компанію на новий рівень", - каже власник "VODA UA" Андрій Матюха.

У новій ролі Катерина Садовая відповідатиме за операційну діяльність та стратегічний розвиток. Відповідно до бачення, запропонованого власниками компанії, її пріоритетом на посаді CEO стане посилення позицій бренду на ключових ринках та сталий розвиток.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року новим власником бренду "VODA UA" став український підприємець Андрій Матюха.

"VODA UA", "Карпатська джерельна високогірна" та "Горянка" - бренди столових та лікувальних вод, які видобуваються у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат.

"VODA UA" має оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягає жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальною від природи.

Продукція компанії доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.

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