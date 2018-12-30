Активисты мирно прошли через центр города
Тысячи сербов вышли на акцию против президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, активисты требовали свободы СМИ, прекращения нападений на журналистов и оппозиционных политиков.
Отметим,в интервью одному из телеканалов во время протеста Вучич сказал, что готов обсудить требования оппозиции.
"Я готов посмотреть, что вызывает инакомыслие у людей", - сказал он после того, как группа протестующих высмеяла его, когда он входил в здание телевизионной станции.
Согласно опросу наблюдателя за выборами CESID в Белграде, проведенном в октябре, Вучич пользуется поддержкой 53,3 % избирателей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Белграде (Сербия) в субботу, 8 декабря, состоялась масштабная акция протеста из-за нападения на оппозиционного политика Борко Стефановича.