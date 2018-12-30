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Тысячи сербов вышли на акцию против президента

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 02:16
Тысячи сербов вышли на акцию против президента
Фото: Александр Вучич (Espreso)

Активисты мирно прошли через центр города

Тысячи сербов вышли на акцию против президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, активисты требовали свободы СМИ, прекращения нападений  на журналистов и оппозиционных политиков.

Отметим,в интервью одному из телеканалов во время протеста Вучич сказал, что готов обсудить требования оппозиции.

"Я готов посмотреть, что вызывает инакомыслие у людей", - сказал он после того, как группа протестующих высмеяла его, когда он входил в здание телевизионной станции.

Согласно опросу наблюдателя за выборами CESID в Белграде, проведенном в октябре, Вучич пользуется поддержкой 53,3 % избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белграде (Сербия) в субботу, 8 декабря, состоялась масштабная акция протеста из-за нападения на оппозиционного политика Борко Стефановича.

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