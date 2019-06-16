У Новій Зеландії зіткнулися 2 легкомоторних літака

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Пілоти літаків загинули

У Новій Зеландії при заході на посадку сталося зіткнення двох легкомоторних літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання New Zealand Herald.

Як повідомляється, інцидент стався у новозеландському місті Мастертон. Двоє легкомоторних літаків зіткнулися при заході на посадку в аеродромі Худ.

Зазначається, що після зіткнення літаки загорілися. Внаслідок аварії пілоти обох літаків загинули.

На місці події працюють рятувальні служби. Управління цивільної авіації та поліція почали розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше у польському Плоцьку під час авіашоу сталася аварія літака Як-52. Літак впав у річку під час виконання фігури вищого пілотажу. Пілот, який прибув з Німеччини, внаслідок аварії загинув.

Раніше, у американському штаті Північна Кароліна розбився штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів. Пілот зміг успішно катапультуватися.

РБК-Україна повідомляло, що в Ірані в результаті авіакатастрофи рятувального вертольота загинуло п'ятеро людей. Авіакатастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиария. Жертвами катастрофи стали троє пілотів і двоє медпрацівників.