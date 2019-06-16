ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Новій Зеландії зіткнулися 2 легкомоторних літака

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 08:49
У Новій Зеландії зіткнулися 2 легкомоторних літака
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Пілоти літаків загинули

У Новій Зеландії при заході на посадку сталося зіткнення двох легкомоторних літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання New Zealand Herald.

Як повідомляється, інцидент стався у новозеландському місті Мастертон. Двоє легкомоторних літаків зіткнулися при заході на посадку в аеродромі Худ.

Зазначається, що після зіткнення літаки загорілися. Внаслідок аварії пілоти обох літаків загинули.

На місці події працюють рятувальні служби. Управління цивільної авіації та поліція почали розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше у польському Плоцьку під час авіашоу сталася аварія літака Як-52. Літак впав у річку під час виконання фігури вищого пілотажу. Пілот, який прибув з Німеччини, внаслідок аварії загинув.

Раніше, у американському штаті Північна Кароліна розбився штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів. Пілот зміг успішно катапультуватися.

РБК-Україна повідомляло, що в Ірані в результаті авіакатастрофи рятувального вертольота загинуло п'ятеро людей. Авіакатастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиария. Жертвами катастрофи стали троє пілотів і двоє медпрацівників.

У Болгарії розбився легкомоторний літак, є загиблі У Мексиці розбився російський вертоліт Мі-17
Новини України авиакатастрофаНовая Зеландия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся