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В Северной Каролине разбился самолет морской пехоты США

Новости » Происшествия    21.05.2019 - 08:41
В Северной Каролине разбился самолет морской пехоты США
Иллюстративное фото (news.usni.org)

Пилот смог успешно катапультироваться

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США разбился в штате Северная Каролина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на сайт военно-морского института США.

Пилот смог успешно катапультироваться. Его доставили в медицинский центр Carolina East в Нью-Берне для дальнейшего обследования. Начальник по чрезвычайным ситуациям округа Крэйвен Стэнли Кайт сообщил, что в результате крушения штурмовика начался пожар, он был потушен. 

Напомним, в результате крушения самолета Piper в Соединенных Штатах Америки (США) погибли пятеро людей. В американском штате Флорида двухмоторный самолет Piper PA-23-250 упал в озеро Окичоби. Самолет следовал из аэропорта города Тампа в аэропорт Палм-Бич.

Как писало РБК-Украина, в Иране в результате авиакатастрофы спасательного вертолета погибли пятеро людей. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. Жертвами катастрофы стали трое пилотов и двое медработников.

Ранее на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот. 

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