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В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек

Автор: Артур Родивилов

В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек. Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.

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Об этом сообщает TVNZ.

Среди пострадавших - шестеро школьников, они госпитализированы. По данным властей, один человек получил тяжелые травмы, его зажало в автобусе.

Полиция Новой Зеландии подтвердила столкновение автобуса и поезда. По данным полицейских, дети не получили серьезных травм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу произошла авария с автобусом, в котором находились школьники. В населенном пункте Уаракай автобус упал в овраг, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Водитель не справился с управлением.

Также РБК-Украина писало, что в Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 60 человек. В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 35 туристов, среди пострадавших были дети.

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