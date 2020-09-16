В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек. Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.

Об этом сообщает TVNZ.

Среди пострадавших - шестеро школьников, они госпитализированы. По данным властей, один человек получил тяжелые травмы, его зажало в автобусе.

Полиция Новой Зеландии подтвердила столкновение автобуса и поезда. По данным полицейских, дети не получили серьезных травм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу произошла авария с автобусом, в котором находились школьники. В населенном пункте Уаракай автобус упал в овраг, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Водитель не справился с управлением.

Также РБК-Украина писало, что в Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 60 человек. В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 35 туристов, среди пострадавших были дети.