В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение: геологи заявили об угрозе цунами

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Новой Зеландии в ночь с 4 на 5 марта. В США предупредили об угрозе цунами в Тихом океане.

Отмечается, что Тихоокеанский центр предупредил о возможном опасном цунами в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Напомним, 3 марта на востоке Греции произошло сильное землетрясение. Оно вызвало разрушение зданий в ближайших к эпицентру селах. Землетрясение зафиксировали в 12:16 по местному времени. Его магнитуда составила 6 баллов по школе Рихтера. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 24 км к северо-западу от Ларисы и в 21 км от Еласона.

Кроме того, там произошли два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8 балла.

Отмечается, что подземные толчки были ощутимы в Афинах, Салониках и ряде других городов. В пострадавший регион отправляются ряд представителей правительства.

17 февраля близ греческого города Нафпактос на северном побережье Коринфскойго залива произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,9 балла по школе Рихтера. Землетрясение произошло в 5:36 на расстоянии 11 км на юго-восток от города. После этого на расстоянии 13 км от Нафпактоса были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4,1.

13 февраля около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. В результате пострадали около 150 человек и еще 950 тысяч домохозяйств оказались без электричества.