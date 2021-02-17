В Греции произошло землетрясение. В городах появились патрули спасателей
Сегодня вблизи греческого города Нафпактос на северном побережье Коринфского залива произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,9 балла по школе Рихтера.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Как сообщается, землетрясение произошло в 5:36 на расстоянии 11 км на юго-восток от города. После этого на расстоянии 13 км от Нафпактоса были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4,1.
Пока сообщений о повреждении от сейсмических вибраций не поступало. Однако спасатели из городов Айгио и Нафпактос продолжают проводить патрулирование для выявления каких-либо проблем из-за землетрясения.
По словам профессора геологии в Университете Патры и лаборатории сейсмологии Эфтимиос Сокос, в Греции в последнее время возрастает сейсмическая активность.
Напомним, 13 февраля около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. В результате пострадали около 150 человек и еще 950 тысяч домохозяйств оказались без электричества.
Также РБК-Украина писало, что в результате землетрясения в Армении за медицинской помощью обратились 25 человек. Большинство из них имели легкие повреждения.