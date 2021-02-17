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В Греции произошло землетрясение. В городах появились патрули спасателей

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 11:24
В Греции произошло землетрясение. В городах появились патрули спасателей Фото: землетрясение (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня вблизи греческого города Нафпактос на северном побережье Коринфского залива произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,9 балла по школе Рихтера.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, землетрясение произошло в 5:36 на расстоянии 11 км на юго-восток от города. После этого на расстоянии 13 км от Нафпактоса были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4,1.

Пока сообщений о повреждении от сейсмических вибраций не поступало. Однако спасатели из городов Айгио и Нафпактос продолжают проводить патрулирование для выявления каких-либо проблем из-за землетрясения.

По словам профессора геологии в Университете Патры и лаборатории сейсмологии Эфтимиос Сокос, в Греции в последнее время возрастает сейсмическая активность.

Напомним, 13 февраля около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. В результате пострадали около 150 человек и еще 950 тысяч домохозяйств оказались без электричества.

Также РБК-Украина писало, что в результате землетрясения в Армении за медицинской помощью обратились 25 человек. Большинство из них имели легкие повреждения.

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