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В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 12:49
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Десятки тысяч людей на Южном острове сообщили о том, что почувствовали толчки

Жители столицы Новой Зеландии Веллингтона и расположенного неподалеку от города Нью-Плимут во вторник, 30 октября, пострадали от землетрясения силой 6,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационный портал news.com.

Также через сильные толчки в столице прекратили работу парламента, которую восстановили после технической проверки зданий. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 25 км от местности Таумарунуи на глубине 207 км.

Десятки тысяч людей на Южном острове сообщили о том, что почувствовали толчки. Службы пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили об отсутствии летальных случаев или значительного вреда.

Было также опровергнуто информацию относительно риска возникновения цунами. Жителей новозеландской столицы предупредили о возможности повторения толчков.

Напомним, вчера, 29 октября, у побережья Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Ранее сообщалось, что в Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 150 километров в восточном регионе Вранча.

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