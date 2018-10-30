У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Десятки тисяч людей на Південному острові повідомили про те, що відчули поштовхи

Мешканці столиці Нової Зеландії Веллінгтона та розташованого неподалік міста Нью-Плімут у вівторок, 30 жовтня, потерпали від землетрусу силою 6,2 бала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційний портал news.com.

Також через сильні поштовхи у столиці припинили роботу парламенту, яку поновили після технічної перевірки будівель. Епіцентр землетрусу зафіксовано на відстані 25 км від місцевості Таумарунуї на глибині 207 км.

Десятки тисяч людей на Південному острові повідомили про те, що відчули поштовхи. Служби пожежної безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомили про відсутність летальних випадків чи значної шкоди.

Було також спростовано інформацію щодо ризику виникнення цунамі. Жителів новозеландської столиці попередили про можливість повторення поштовхів.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, біля узбережжя Аргентини стався землетрус магнітудою 6,3.

Раніше повідомлялося, що у Румунії в ніч на 28 жовтня стався землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр знаходився на глибині 150 кілометрів у східному регіоні Вранча.