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В Новой Зеландии после терактов провели выкуп оружия у населения

Новости » Общество    13.07.2019 - 18:55
В Новой Зеландии после терактов провели выкуп оружия у населения
Фото: метро стрельбы в Крайстчерче (zumapress.com)

Почти 170 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих, за которые получили около 260 тысяч евро

Власти Новой Зеландии впервые после терактов провели выкуп оружия у населения, в частности, 169 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих, за которые в пересчете суммарно получили около 260 тыс. евро. Об этом сообщает DW.

По данным полиции округа Кентербери, до 20 декабря 2019 года запланированы еще около 250 аналогичных мероприятий.

Правительство страны в конце июня выделило в пересчете около 121 млн евро на выкуп полуавтоматического оружия у населения. Деньги предназначаются тем, кто в свое время приобрел оружие законным образом.

Владельцам будут возвращено до 95 процентов закупочной цены. Для тех, кто обладает оружием на нелегальных основаниях, предусмотрена амнистия, если такие лица явятся в полицию добровольно.

Напомним, массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. Не менее сорока человек погибли на месте происшествия, общее число погибших достигло 50. По обвинению в организации теракта арестован 28-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, который снимал расстрелы на видео и транслировал в прямом эфире в Facebook.

Позже предполагаемому стрелку в мечетях в Крайстчерче Брентону Тарранту полиция Новой Зеландии предъявила новые обвинения.

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