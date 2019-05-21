Полиция Новой Зеландии выдвинула новые обвинения стрелку в мечетях

Фото: метро стрельбы в Крайстчерче (Global Look Press/Sanka Vidanagama/ZUMAPRESS.com)

Стрелка обвиняют в терроризме и убийствах

Предполагаемому стрелку в мечетях в Крайстчерче Брентону Тарранту полиция Новой Зеландии предъявила новые обвинения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Zeland Herald.

Издание отмечает, что Тарранту вменяют терроризм. Кроме того, ему предъявили дополнительное обвинение в убийстве и два дополнительных обвинения в покушении на убийство.

Как отметил комиссар местной полиции Майк Буш, обвинение будет утверждать, что в Крайстчерче 15 марта был совершен террористический акт.

В целом обвинение против Тарранта включает в себя 51 обвинение в убийстве, что равно числу жертв стрельбы, а также 40 обвинений в покушении на убийство и одно обвинение по закону о противодействии терроризму.

Напомним, 13 мая, Новая Зеландия начала расследование теракта в мечетях в Крайстчерче, вследствие которого погиб 51 человек. В ходе расследования, которое проведет Королевская комиссия Новой Зеландии, будет изучена деятельность подозреваемого боевика, устроившего стрельбу, и использование социальных сетей и международных связей.