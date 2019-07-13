У Новій Зеландії після терактів провели викуп зброї у населення

Фото: метро стрілянини в Крайстчерчі (zumapress.com)

Майже 170 осіб склали 224 одиниці зброї та комплектуючих, за які отримали близько 260 тисяч євро

Влада Нової Зеландії вперше після терактів провели викуп зброї у населення, зокрема, 169 осіб склали 224 одиниці зброї та комплектуючих, за які в перерахунку сумарно отримали близько 260 тис. євро. Про це повідомляє DW.

За даними поліції округу Кентербері, до 20 грудня 2019 року заплановано ще близько 250 аналогічних заходів.

Уряд країни в кінці червня виділив в перерахунку близько 121 млн євро на викуп напівавтоматичної зброї у населення. Гроші призначаються тим, хто в свій час придбав зброю законним чином.

Власникам будуть повернуто до 95 відсотків закупівельної ціни. Для тих, хто володіє зброєю на нелегальних підставах, передбачена амністія, якщо такі особи з'являться в поліцію добровільно.

Нагадаємо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча відбулися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, загальне число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Пізніше передбачуваного стрілку в мечетях в Крайстчерчі Брентону Тарранту поліція Нової Зеландії висунула нові звинувачення.