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В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 10:12
В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы
Фото: на месте происшествия (nzherald.co.nz)

По меньшей мере 5 человек погибли и шестеро пострадали

В среду, 4 сентября, в Новой Зеландии произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автобуса с туристами, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, автобус, в котором находились 27 человек, в большинстве китайские туристы, перевернулся на шоссе близ Роторуа на северном острове Новой Зеландии. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 - пострадали.

Отмечается, что двое пострадавших получили серьезные повреждения, еще четверо получили менее тяжелые ранения. Сейчас полиция вместе с представителями китайского посольства идентифицирует жертв ДТП.

Напомним, во вторник, 3 сентября, в Ивано-Франковской области произошла дорожная авария с участием пассажирского микроавтобуса, в результате чего погиб 1 человек. Микроавтобус вблизи села Боднаров допустил столкновение с грузовиком.

РБК-Украина писало, что в Одесской области маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали 5 человек, среди которых двое детей возрастом 1 и 2 года. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Кроме того, в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса в Львовской области получили телесные повреждения более 10 человек. На момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека.

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