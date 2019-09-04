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У Новій Зеландії перевернувся автобус з туристами, є жертви

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 10:12
У Новій Зеландії перевернувся автобус з туристами, є жертви
Фото: на місці пригоди (nzherald.co.nz)

Щонайменше 5 осіб загинули та шестеро постраждали

У середу, 4 вересня, у Новій Зеландії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобусу з туристами, в результаті чого загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, автобус, в якому перебували 27 осіб, в більшості китайські туристи, перевернувся на шосе поблизу Роторуа, що на північному острові Нової Зеландії. В результаті інциденту загинули щонайменше 5 людей, ще 6 - постраждали.

Зазначається, що двоє постраждалих отримали серйозні ушкодження, ще четверо отримали менш важкі поранення. Наразі поліція разом з представниками китайського посольства ідентифікує жертв ДТП.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, в Івано-Франківській області сталася дорожня аварія за участі пасажирського мікроавтобусу, в результаті чого загинула 1 людина. Мікроавтобус поблизу села Боднаров допустив зіткнення з вантажівкою.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області маршрутка зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті зіткнення постраждали 5 осіб, серед яких двоє дітей віком 1 та 2 роки. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Крім того, в результаті зіткнення вантажівки і маршрутного автобуса у Львівській області отримали тілесні ушкодження більше 10 осіб. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 людини.

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