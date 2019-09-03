В Ивано-Франковской области маршрутка столкнулась с фурой

Фото: место происшествия (kurs.if.ua)

В результате ДТП одна женщина погибла. еще двое пассажиров получили ранения

Во вторник, 3 сентября, в селе Боднаров Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутки и грузовика, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Курс".

Как сообщается, автобус Калуш-Ивано-Франковск столкнулся с фурой, в результате чего одна пассажирка автобуса погибла на месте, еще двое - получили телесные повреждения.

Водитель грузовика, не останавливаясь, уехал с места происшествия. Полицейские разыскали его за несколько часов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в Измаильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек, среди них - двое детей.

Кроме того, 3 сентября на трассе по направлению к Николаеву в районе Новой Одессы пассажирский Mercedes-Benz въехал в багажник полицейского авто Toyota Prius. В результате удара Prius съехал с трассы в кювет.

Также в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса во Львовской области получили телесные повреждения более 10 человек. На момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека.