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У Новій Зеландії обвал заблокував близько тисячі туристів

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 16:02
У Новій Зеландії обвал заблокував близько тисячі туристів
Bkk.cnhfnbdyjt ajnj (pixabay.com)

Обвал був викликаний проливними дощами, які йдуть в регіоні з п'ятниці

У новозеландському місті Франц Йосип стався обвал, викликаний проливними дощами, в результаті щонайменше 970 туристів опинилися заблокованими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Stuff.

За словами мера району Уестленд Брюс Сміт, місто було відрізане від зовнішнього світу із-за великого обвалу, який заблокував автомобільну дорогу на західному узбережжі острова Південний.

Він зазначив, що транспортне сполучення з містом, як очікується, не відновиться до п'ятниці. Загалом, на відновлення дороги піде як мінімум шість тижнів.

За словами Сміта, адміністрація міста проводить оцінку запасів їжі. У разі потреби влада має намір доставити в місто по повітрю додаткові запаси продовольства.

Крім того, Міністерство закордонних справ Нової Зеландії надає підтримку заблокованим туристам.

Зазначимо, що проливні дощі йдуть в регіоні з п'ятниці. У ряді районів негода викликала обвали і схід зсувів. В результаті сходу зсуву поруч з містом Фокс-Гласье була порушена подача електроенергії.

Нагадаємо, 27 вересня в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей.

Крім того, у Китаї при обваленні естакадного мосту в місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і дві отримали поранення.

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