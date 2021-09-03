В Новой Зеландии арестовали сбежавшего из карантина мужчину

Житель Новой Зеландии, который был болен коронавирусом, сбежал домой из карантинного учреждения в Окленде. После чего его задержали правоохранители и арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Примерно в 10 км от отеля Novotel Ibis, задержан мужчина, который находился в указанном учреждении на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Указано, что мужчину искали 12 часов после того, как он самовольно покинул отель.

Ему предъявлено обвинение в неисполнении предписаний по здравоохранению, он находится в карантинном центре Jet Park под круглосуточной охраной.

Как сообщают СМИ, мужчина сбежал уже во время первой ночи самоизоляции, записи с камер видеонаблюдения показали, что он выходил из своей комнаты трижды, а уже в последней попытке он спустился с пожарной лестницы к забору и скрылся с территории заведения.

Сейчас ведется расследование данного дела, санитарные службы устанавливают, с кем успел контактировать больной за период бегства.