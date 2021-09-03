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У Новій Зеландії заарештували чоловіка, який втік з карантину

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Нова Зеландія, П'ятниця 03 вересня 2021 10:27
У Новій Зеландії заарештували чоловіка, який втік з карантину Фото: у Новій Зеландії заарештували чоловіка, який втік з карантину (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Житель Нової Зеландії, який був хворий на коронавірус, втік додому з карантинної установи в Окленді. Після чого його затримали правоохоронці та заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Приблизно в 10 км від готелю Novotel Ibis, затриманий чоловік, який перебував у вказаній установі на самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що чоловіка шукали 12 годин після того, як він самовільно покинув готель.

Йому пред'явлено звинувачення в невиконанні приписів щодо охорони здоров'я, він знаходиться в карантинному центрі Jet Park під цілодобовою охороною.

Як повідомляють ЗМІ, чоловік втік вже під час першої ночі самоізоляції, записи з камер відеоспостереження показали, що він виходив зі своєї кімнати тричі, а вже в останній спробі він спустився з пожежної драбини до паркану і втік з території закладу.

Наразі ведеться розслідування даної справи, санітарні служби встановлюють з якою кількістю осіб встиг контактувати хворий за період переховування.

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