В Новой Каховке снова взрывы: над городом виден столб дыма

Судя по видео попали во вражеский склад с боеприпасами. Над городом видны клубы дыма.

Местные жители сообщают, что взрывы прогремели в районе завода "Сокол". После этого была слышна и видна детонация российских боеприпасов.

Российские СМИ подтвердили взрывы в Новой Каховке. Заявив, что ПВО оккупантов "сбила почти все цели".

Напомним, вчера вечером украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, все они тоже уничтожены.

Также сообщалось, что взрывы продолжались всю ночь и утро.

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