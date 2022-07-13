У Новій Каховці знову вибухи: над містом видно стовп диму

Судячи з відео потрапили у ворожий склад з боєприпасами. Над містом видно клуби диму.

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи прогриміли в районі заводу "Сокіл". Після цього була чутна і видна детонація російських боєприпасів.

Російські ЗМІ підтвердили вибухи в Новій Каховці. Заявивши, що ППО окупантів "збила майже всі цілі".

Нагадаємо, вчора ввечері українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися понад 40 бензовозів з паливом, всі вони теж знищені.

Також повідомлялося, що вибухи тривали всю ніч і ранок.

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