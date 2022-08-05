В Новой Каховке раздался взрыв на очередном складе россиян

В пятницу, 5 августа, в Новой Каховке Херсонской области раздался мощный взрыв. В воздух взлетел очередной российский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " СтратКом ВСУ ".

"Прямое попадание в очередной состав "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами. Идут постоянные шмоны и проверки местных", - говорится в сообщении.

Как добавляют в "СтратКоме", ищут панически предоставляющих информацию, хотя эти поиски не дают никаких результатов.