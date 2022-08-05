В Новой Каховке раздался взрыв на очередном складе россиян
В пятницу, 5 августа, в Новой Каховке Херсонской области раздался мощный взрыв. В воздух взлетел очередной российский склад с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом ВСУ".
"Прямое попадание в очередной состав "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами. Идут постоянные шмоны и проверки местных", - говорится в сообщении.
Как добавляют в "СтратКоме", ищут панически предоставляющих информацию, хотя эти поиски не дают никаких результатов.
Как сообщалось, ранее взорвался склад российских боеприпасов в селе Чернянка Херсонской области.
Напомним, ранее украинские военные уничтожили полевой склад вместе с оккупантами в Харьковской области.
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