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У Новій Каховці пролунав вибух на черговому складі росіян

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Херсон, П'ятниця 05 серпня 2022 14:21
У Новій Каховці пролунав вибух на черговому складі росіян Фото: ЗСУ підірвали склад окупанів у Новій Каховці (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталія Гурковська

У п’ятницю, 5 серпня, в Новій Каховці Херсонської області пролунав потужний вибух. На повітря злетів черговий російський склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом ЗСУ".

"Пряме влучання в черговий склад "гуманітарки". Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні шмони і перевірки місцевих", - йдеться в повідомленні.

Як додають в "СтратКомі", шукають панічно тих, хто надає інформацію, хоча ці пошуки не дають ніяких результатів.

Як повідомлялося, раніше вибухнув склад російських боєприпасів у селі Чернянка Херсонської області.

Нагадаємо, днями українські військові знищили польовий склад разом з окупантами в Харківській області.

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