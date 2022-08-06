В Новой Каховке расстреляли коллаборанта: что известно

Оккупанты уже сообщили в Telegram-каналах, что покушение совершено на заместителя "председателя Новокаховского ВГА по линии ЖКХ".

"Соседи слышали выстрелы, на месте были обнаружены гильзы. В настоящее время заместитель председателя Гура находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о его экстренной эвакуации в Крым", - сообщают они.

В сети появилось видео с места стрельбы. На нем видно гильзы и красные следы, похожие на кровь.

Известно, что староста Днепрянского округа Виталий Гура стал коллаборантом и пошел работать на гауляйтера Владимира Леонтьева.