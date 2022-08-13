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В Новой Каховке прилеты по позициям россиян. Над городом столб дыма

Фото: последствия удара по россиянам в Новой Каховке (t.me/kavun_ks)
Автор: Сергей Новиков

Вечером 13 августа в Новой Каховке (Херсонской области) зафиксировали прилеты по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Херсонская область. Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем палить орков!", - отметил он.

Российские СМИ пишут о попадании в районе завода "Сокол". Тем временем Telegram-каналы распространяют фото последствий удара и говорят о взрывах в районе "Электромаша".

Напомним, сегодня вечером взрывы также прозвучали в Николаеве и Херсоне. На данный момент нет официальной информации об инцидентах.

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