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У Новій Каховці прильоти по позиціях росіян. Над містом стовп диму

Фото: наслідки удару по росіянам у Новій Каховці (t.me/kavun_ks)
Автор: Сергей Новиков

Увечері 13 серпня в Новій Каховці (Херсонської області) зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Херсонська область. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!",- зазначив він.

Російські ЗМІ пишуть про попадання в районі заводу "Сокіл". Тим часом Telegram-канали поширюють фото наслідків удару і говорять про вибухи в районі "Електромашу".

Нагадаємо, сьогодні ввечері вибухи також пролунали в Миколаєві та Херсоні. На даний момент немає офіційної інформації про інциденти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Новая КаховкаВибух