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В Новой Каховке оккупанты провалили попытку "антиукраинского" митинга

Новина українською →
Новая Каховка, Воскресенье 10 апреля 2022 18:07
В Новой Каховке оккупанты провалили попытку "антиукраинского" митинга Фото: в Новой Каховке оккупанты провалили попытку "антиукраинского" митинга (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Новой Каховке российские войска провалили попытку устроить "антиукраинский" митинг в поддержку РФ. На площадь оккупанты вывели лишь 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"10 апреля оккупанты провели пророссийский "митинг" во временно захваченной Новой Каховке - вывели на площадь аж (!!!) 30 человек с российскими флагами. Попытки русских создать имитацию их поддержки в Украине выглядят все более жалкими. Особенно на фоне настоящей акции за Украину, которая проходила в Новой Каховке в марте. Поэтому все будет Украина!"- говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.

Напомним, сейчас войска РФ занимают примерно половину территории Запорожской области и часть территории Херсонской области, включая сам Херсон. На территории этих регионов российские оккупанты уже начали зачистку информационного пространства, отключение от украинских телекоммуникаций и связи.

О том, как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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