У Новій Каховці окупанти провалили спробу "антиукраїнського" мітингу

У Новій Каховці російські війська провалили спробу влаштувати "антиукраїнський" мітинг на підтримку РФ. На площу окупанти вивели лиш 30 людей.

"10 квітня окупанти провели проросійський "мітинг" у тимчасово захопленій Новій Каховці - вивели на площу аж (!!!) 30 людей з російськими прапорами. Спроби росіян створити імітацію їхньої підтримки в Україні виглядають все жалюгідніше. Особливо на фоні справжньої акції за Україну, яка проходила у Новій Каховці в березні. Тому все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що навколо Нової Каховки окупанти примушують мирних жителів до інженерного обладнання позицій.

Нагадаємо, наразі війська РФ займають приблизно половину території Запорізької області і більшість території Херсонської області, включаючи сам Херсон. На території цих регіонів російські окупанти вже почали зачистку інформаційного простору, відключення від українських телекомунікацій та зв'язку.

Про те, як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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