ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Новій Каховці окупанти провалили спробу "антиукраїнського" мітингу

Новость на русском →
Нова Каховка, Неділя 10 квітня 2022 18:07
У Новій Каховці окупанти провалили спробу "антиукраїнського" мітингу Фото: в Новій Каховці окупанти провалили спробу "антиукраїнського" мітингу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Новій Каховці російські війська провалили спробу влаштувати "антиукраїнський" мітинг на підтримку РФ. На площу окупанти вивели лиш 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"10 квітня окупанти провели проросійський "мітинг" у тимчасово захопленій Новій Каховці - вивели на площу аж (!!!) 30 людей з російськими прапорами. Спроби росіян створити імітацію їхньої підтримки в Україні виглядають все жалюгідніше. Особливо на фоні справжньої акції за Україну, яка проходила у Новій Каховці в березні. Тому все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що навколо Нової Каховки окупанти примушують мирних жителів до інженерного обладнання позицій.

Нагадаємо, наразі війська РФ займають приблизно половину території Запорізької області і більшість території Херсонської області, включаючи сам Херсон. На території цих регіонів російські окупанти вже почали зачистку інформаційного простору, відключення від українських телекомунікацій та зв'язку.

Про те, як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Каховка Окуповані території Війна Росії проти України
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну