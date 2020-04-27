В Новой Гвинее произошло землетрясение

Сегодня, 27 апреля, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, которое произошло в Новой Гвинее, у побережья острова Новая Ирландия в Папуа. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).

Как сообщается, Геологическая служба зафиксировала толчки в 100 километрах к северо-западу от города Наматанаи. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как отмечается, Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

Напомним, 24 апреля в хорватской столице Загреб произошло землетрясение. Хорватская сейсмологическая служба зафиксировала толчки силой в 3,2 балла по шкале Рихтера.

Также ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло у восточного побережья Японии. Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю.

Кроме того, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.