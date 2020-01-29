Новой формулой Кабмин подтвердил справедливость "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ

Постановлением от 24 января 2020 года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" Кабинет министров Украины фактически подтвердил справедливость формулы "Роттердам+". Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Меня нет в Украине, но "дело" мое живет. Теперь цена на газ, добытый на Полтавщине, считается как на привезенный из Голландии", - написал Вовк в Facebook.

По его словам, формула в постановлении правительства по газу построена на применении того же импортного паритета на уровне "хаб плюс логистика", что и утвержденная в его каденцию НКРЭКУ формула "Роттердам+".

Согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января, "Нафтогаз" устанавливает цену природного газа по спецобязательствам (ПСО) на январь-апрель 2020 года исходя из котировок на хабе TTF, плюс разница (спрэд) в уровне цен на TTF и границе Украины, плата за вход в украинскую ГТС и торговая наценка.

По сообщению "Нафтогаза", определенная по новой формуле цена газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составляет 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м), но на 8,7% больше, чем в декабре 2019 года (4,277 грн/куб. м).

По словам главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля механизм ежемесячного ценообразования на газ в рамках ПСО будет действовать до 1 мая 2020 года, а после этой даты рынок поставок газа бытовым потребителям станет конкурентным.

Как писало РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по "Роттердам+" в августе 2019 года уведомило о подозрении ряд лиц, включая экс-главу НКРЭКУ, экс-члена комиссии, а также двум сотрудникам ДТЭК.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".