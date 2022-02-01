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"Новости - это новое оружие". Зеленский назвал медиаполе новым местом битвы

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медиаполе - это новое поле битвы. По его словам, новости стали новым оружием.

Об этом он заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

По его словам, украинцам нужно единство в информационном поле.

"Во времена, когда медиаполе - это новое поле битвы, новости - это новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, на наше государство. Особенно на нашу экономику", - заявил он.

Politico писало, что Владимир Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России. В частности, чтобы подготовить почву для заключения сделки с Кремлем по Донбассу.

Ранее на пресс-конференции для иностранных СМИ Зеленский заявил, что Украине не нужна паника, но согласно публикациям западных изданий, складывается впечатление, что "в стране уже ездят танки и проходит мобилизация".

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Владимир Зеленский