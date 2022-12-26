В Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на одному зі складів

В Новосибірську спалахнула сильна пожежа на складах. Площа вогню становить майже 2 тисячі квадратних метрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве російське видання "Новости Новосибирска".
Як відзначають пожежники, полум'я розгорілося у складській двоповерховій будівлі.
За словами очевидців, спочатку вони почули вибухи, після чого здійнявся дим та розгорілось полум'я.
"На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям", - заявили пожежники.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Білорусі вчора 25 грудня спалахнув резервуар з нафтопродуктами на території нафтопереробного підприємства "Нафтан".
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