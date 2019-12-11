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Новосад: в 2020 году правительство не намерено увеличивать стипендии

Новости » Общество     11.12.2019 - 09:30
Новосад: в 2020 году правительство не намерено увеличивать стипендии
Фото: Анна Новосад (РБК-Украина)

Новосад считает, что социальные стипендии нужно верифицировать

Через существенное увеличение стипендий нужно постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать, но на следующий год увеличение не закладывали. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что есть два типа стипендий - социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

"Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются", - добавила она.

Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.

"Когда же мы говорим о академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", - добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

РБК-Украина ранее, 17 октября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за него проголосовали 249 депутатов ВР. Данный проект закона Рада одобрила за основу 20 сентября

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