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Новосад: в 2020 році уряд не має наміру збільшувати стипендії

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 09:30
Новосад: в 2020 році уряд не має наміру збільшувати стипендії
Фото: Ганна Новосад (РБК-Україна)

Вона вважає, що соціальні стипендії потрібно верифікувати

Через істотне збільшення стипендій потрібно поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно може отримувати, але на наступний рік збільшення не закладали. Про це розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.

Новосад зазначила, що є два типи стипендій - соціальні та академічні. За її словами, соціальні стипендії потрібно верифікувати.

"Ці стипендії повинні отримувати саме ті категорії студентів, які їх потребують", - додала вона.

Міністр освіти вважає, що академічні стипендії повинні бути набагато вище, ніж є зараз, але на наступний рік поки збільшення не закладали.

"Коли ж ми говоримо про академічні стипендії, то, на мою думку, це має бути інструментом мотивації кращих. Вони повинні бути набагато вище, ніж є зараз. На наступний рік поки збільшення не закладали. Але все ж через істотне збільшення стипендій ми повинні поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно може отримувати", - додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікації пенсій та інших державних виплат.

РБК-Україна раніше, 17 жовтня народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №1231 про верифікації пенсій та інших державних виплат, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада схвалила за основу 20 вересня

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