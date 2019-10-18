Новосад: 20% первокурсников считают, что ошиблись с выбором специальности

Согласно исследованиям Министерства образования и науки Украины, 20% украинских студентов-первокурсников считают, что ошиблись с выбором будущей специальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования Анны Новосад в эфире Радио НВ.

Она сообщила, что ее приоритетом на посту является проведение реформы старшей профильной школы, которая даст возможность профильного обучения в старших классах, самостоятельного выбора образовательной траектории и учебных предметов школьниками.

"Статистика говорит (точнее, наши исследования), что 20% студентов-первокурсников говорят, что они выбрали неправильную специальность, и вообще они пошли не туда", - заявила она.

Новосад анонсировала создание сети так называемых академических лицеев. Предполагается, что их будет более 1,5 тыс.

Ранее Новосад назвала количество украинских школ без интернета, а также заявила, что в следующем году из бюджета будет выделено 700 миллионов гривен на интернетизацию.

РБК-Украина писало, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.