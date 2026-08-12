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У Новоросійську оголосили надзвичайну ситуацію після атаки України

14:33 12.08.2026 Ср
2 хв
Місцева влада визнала серйозні наслідки нового удару ЗСУ
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни досі не можуть оговтатися після українських ударів (росЗМІ)

12 серпня в Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ, ввели режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалили після нової масованої атаки ЗСУ.

З такою заявою виступив мер міста Андрій Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"У Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації. Після скасування загрози атаки БПЛА я виїхав на місця пошкоджень, щоб оцінити ситуацію та поспілкуватися з мешканцями", - підтвердив Кравченко.

За його словами, у місті вже розгорнули штаб, який координує роботу всіх оперативних служб.

Окрім того, досі триває обстеження територій на наявність уламків дронів.

Мер Новоросійська також запевнив містян, що керуючі компанії та ремонтні бригади розпочали розчищення територій.

Він стверджує, що внаслідок атаки ЗСУ стався прорив двох водоводів, що подають воду. На цьому тлі подачу води в місто призупинили.

Кравченко додав, що російській ППО довелося всю ніч відбивати дронову атаку Сил оборони України. Ба більше, він визнав, що в місті спалахнуло багато пожеж. Усіх наслідків нових ударів ЗСУ по Новоросійську мер традиційно не розкрив.

Атака України на Новоросійськ 12 серпня

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали ударів по військово-морській базі РФ у Новоросійську.

Що важливо розуміти, йдеться про останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.

За словами президента України Володимира Зеленського, це була унікальна операція на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту.

У межах її проведення були використані реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

Згодом стало відомо, що зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки України.

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