У Новоросійську оголосили надзвичайну ситуацію після атаки України

"У Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації. Після скасування загрози атаки БПЛА я виїхав на місця пошкоджень, щоб оцінити ситуацію та поспілкуватися з мешканцями", - підтвердив Кравченко.

За його словами, у місті вже розгорнули штаб, який координує роботу всіх оперативних служб.

Окрім того, досі триває обстеження територій на наявність уламків дронів.

Мер Новоросійська також запевнив містян, що керуючі компанії та ремонтні бригади розпочали розчищення територій.

Він стверджує, що внаслідок атаки ЗСУ стався прорив двох водоводів, що подають воду. На цьому тлі подачу води в місто призупинили.

Кравченко додав, що російській ППО довелося всю ніч відбивати дронову атаку Сил оборони України. Ба більше, він визнав, що в місті спалахнуло багато пожеж. Усіх наслідків нових ударів ЗСУ по Новоросійську мер традиційно не розкрив.