UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У новорічну ніч Маріуполь залишився без опалення

Фото: Маріуполь залишився без опалення 1 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч. Ситуація з опаленням в місті критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нацспротиву (ЦНС).

Так, понад 50% тих котелень, які з горем росіянам вдалося таки запустити на тимчасово окупованих територіях Донецької області, вже вийшли з ладу.

"І саме у новорічну ніч більшість мешканців міст області залишилися без тепла. Особливо критична ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, причиною ситуації є злочинна діяльність місцевих колаборантів, бо вони не в змозі організувати роботу комунальних підприємств через банальний брак кадрів.

"Адже більшість працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України відправили на так звану "сво", а тим, кому вдалося цього уникнути, місяцями не виплачують зарплатні", - пояснюють у ЦНС.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Зараз загарбники використовують територію міста та порту у військових цілях.

Для захоплення Маріуполя окупанти використовували тактику голоду та постійні бомбардування. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче 10°C морозу.

Ще в травні 2022 року повідомлялося, що в Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч осіб. Але реальна цифра жертв РФ у Маріуполі в рази більша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьВійна в Україні