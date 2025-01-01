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В новогоднюю ночь Мариуполь остался без отопления

Фото: Мариуполь остался без отопления 1 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь. Ситуация с теплом в городе критическая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр нацсопротивления (ЦНС).

Так, более 50% тех котельных, которые с горем пополам россиянам удалось таки запустить на временно оккупированных территориях Донецкой области, уже вышли из строя.

"И именно в новогоднюю ночь большинство жителей городов области остались без тепла. Особенно критическая ситуация во временно оккупированном Мариуполе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, причиной ситуации является преступная деятельность местных коллаборантов, потому что они не в состоянии организовать работу коммунальных предприятий из-за банальной нехватки кадров.

"Ведь большинство работников ЖКХ временно оккупированных территорий Украины отправили на так называемую "сво", а тем, кому удалось этого избежать, месяцами не выплачивают зарплаты", - объясняют в ЦНС.

 

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Сейчас захватчики используют территорию города и порта в военных целях.

Для захвата Мариуполя оккупанты использовали тактику голода и постоянные бомбардировки. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней после осады, поскольку температура упала ниже 10°C мороза.

Еще в мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. Но реальная цифра жертв РФ в Мариуполе в разы больше.

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