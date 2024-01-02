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У новорічну ніч ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 20 ракет

Фото: ХАМАС атакував Ізраїль у новорічну ніч, випустивши понад 20 ракет (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На початку 2024 року у новорічну ніч палестинські бойовики ХАМАС випустили по півдню та центру Ізраїлю понад 20 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tines of Israel.

Зазначається, що більшість повітряних цілей були 

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Згодом прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

 

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