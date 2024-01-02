У новорічну ніч ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 20 ракет

На початку 2024 року у новорічну ніч палестинські бойовики ХАМАС випустили по півдню та центру Ізраїлю понад 20 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tines of Israel .

Зазначається, що більшість повітряних цілей були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол". Сирени лунали в різних місцях у центрі країни, включаючи Реховот, Несс-Ціона, Холон, Лод і Модійн, а також Ашдод, Сдерот та інші південні міста.

Бригада Аль-Касам, військове крило ХАМАС, опублікувала заяву, в якій стверджує, що вона обстріляла Тель-Авів залпом ракет "М90" у новорічну ніч. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визнала факт ракетного обстрілу.

"Новий рік, той самий тероризм ХАМАС. У той час як 129 ізраїльтян все ще перебувають у полоні ХАМАС у Газі, ХАМАС також вирішив розпочати 2024 рік із ракетного обстрілу Ізраїлю. Немає щасливого Нового року, поки всі заручники не повернуться додму", - заявили ізраїльські військові

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Згодом прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.