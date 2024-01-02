В новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по Израилю более 20 ракет

В начале 2024 года в новогоднюю ночь палестинские боевики ХАМАС выпустили по югу и центру Израиля более 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tines of Israel .

Отмечается, что большинство воздушных целей были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол". Сирены звучали в разных местах в центре страны, включая Реховот, Несс-Цион, Холон, Лод и Модийн, а также Ашдод, Сдерот и другие южные города.

Бригада Аль-Касам, военное крыло ХАМАС, опубликовала заявление, в котором утверждает, что она обстреляла Тель-Авив залпом ракет "М90" в новогоднюю ночь. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала факт ракетных обстрелов.

"Новый год, тот же терроризм ХАМАС. В то время как 129 израильтян все еще находятся в плену ХАМАС в Газе, ХАМАС также решил начать 2024 год с ракетных обстрелов Израиля. Нет счастливого Нового года, пока все заложники не вернутся к дому", - заявили израильские военные

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Затем премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.