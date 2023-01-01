За новорічну добу рятувальники ліквідували 155 пожеж, - ДСНС

Переважні причини займання, як зазначають самі рятувальники, - це необережне поводження з вогнем. При цьому на новорічних пожежах загинули четверо людей, шестеро - дістали травми та опіки. Випадки загибелі людей зафіксовано у Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській і Чернівецькій областях.

"У Києві вдалося запобігти трагедії та врятувати чоловіка 1965 р. н. та жінку 1935 р. н. з квартири на другому поверсі багатоповерхівки у Дарницькому районі з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння". Потерпілих передали медикам для подальшої госпіталізації", - розповілі пожежники.

Окрім того, зафіксовані випадки отруєння чадним газом через несправність опалювального та газового обладнання.

"Так, 31 грудня до ДСНС надійшла інформація, що у селі Горенка Київської області в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом через несправності газового котла постраждало п'ятеро осіб, з них двое дітей (2012 та 2017 р. н.) Усіх госпіталізовано до лікарні. Цього ж дня о 09:50 у смт Борова Київської області в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом через порушення правил експлуатації газового обладнання загинуло 2 особи", - констатує ДСНС.

Як вказують у Службі, наразі на чергуванні в Україні знаходиться понад 7 тисяч рятувальників та близько 2700 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.