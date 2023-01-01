За новогодние сутки спасатели ликвидировали 155 пожаров, - ГСЧС

Преимущественные причины возгораний, как отмечают сами спасатели, - это неосторожное обращение с огнем. При этом на новогодних пожарах погибли четыре человека, шестеро - получили травмы и ожоги. Случаи гибели людей отмечены в Николаевской, Днепропетровской, Житомирской и Черновицкой областях.

"В Киеве удалось предотвратить трагедию и спасти мужчину 1965 г. р. и женщину 1935 г. р. из квартиры на втором этаже многоэтажки в Дарницком районе с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". Пострадавших передали медикам для дальнейшей госпитализации", - рассказали пожарные.

Кроме того, зафиксированы случаи отравления угарным газом из-за неисправности отопительного и газового оборудования.

"Так, 31 декабря в ГСЧС поступила информация, что в селе Горенка Киевской области в частном жилом доме в результате отравления угарным газом из-за неисправностей газового котла пострадали пять человек, из них двое детей (2012 и 2017 г. р.) Все госпитализированы в больницы. В этот же день в 09:50 в пгт Боровая Киевской области в частном жилом доме в результате отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования погибли 2 человека", - констатирует ГСЧС.

Как указывают в Службе, на дежурстве в Украине находится более 7 тысяч спасателей и около 2700 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.