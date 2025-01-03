Новорічно-різдвяні розваги в столиці: афіша заходів для дітей з 6 до 12 січня

З 6 до 12 січня у столиці триватимуть святкові заходи для дітей та школярів. Київські театри, музеї та бібліотеки підготували насичену програму, яка охоплює вистави, виставки, інтерактивні заняття та майстер-класи
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Департамент культури КМДА.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Дитячий простір "У світі казок":
Київський академічний театр ляльок:
Театр "Маскам Рад (Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"):
Музей історії міста Києва:
Музей окупації Києва:
Музей Гетьманства:
Будинок-музей М. Заньковецької:
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
Молодіжна бібліотека Києва:
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
Міська влада нагадує про важливість дотримання правил безпеки та реагування на сигнали повітряної тривоги.
Раніше РБК-Україна писало, що зимові канікули для українських школярів у 2025 році традиційно проходять у період новорічно-різдвяних свят. Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує організувати відпочинок з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року. Однак дати можуть варіюватися залежно від регіону та школи, адже навчальні заклади мають свободу у плануванні графіків.
Зокрема у Києві школярі відпочиватимуть на зимових канікулах до 12 січня 2025 року. Для учнів перших класів заплановані додаткові канікули з 17 по 22 лютого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.