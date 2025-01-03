Новорічно-різдвяні розваги в столиці: афіша заходів для дітей з 6 до 12 січня

Раніше РБК-Україна писало, що зимові канікули для українських школярів у 2025 році традиційно проходять у період новорічно-різдвяних свят. Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує організувати відпочинок з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року. Однак дати можуть варіюватися залежно від регіону та школи, адже навчальні заклади мають свободу у плануванні графіків.

Зокрема у Києві школярі відпочиватимуть на зимових канікулах до 12 січня 2025 року. Для учнів перших класів заплановані додаткові канікули з 17 по 22 лютого.

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