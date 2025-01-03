Новогодне-рождественские развлечения в столице: афиша мероприятий для детей с 6 по 12 января

С 6 по 12 января в столице пройдут праздничные мероприятия для детей и школьников. Киевские театры, музеи и библиотеки подготовили насыщенную программу, которая охватывает спектакли, выставки, интерактивные занятия и мастер-классы
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Департамент культуры КГГА.
Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра:
Детское пространство "В мире сказок":
Киевский академический театр кукол:
Театр "Маскам Рад (Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость"):
Музей истории города Киева:
Музей оккупации Киева:
Музей Гетманства:
Дом-музей М. Заньковецкой:
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко:
Молодежная библиотека Киева:
Публичная библиотека им. Леси Украинки:
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Ранее РБК-Украина писало, что зимние каникулы для украинских школьников в 2025 году традиционно проходят в период новогодне-рождественских праздников. Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует организовать отдых с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Однако даты могут варьироваться в зависимости от региона и школы, ведь учебные заведения имеют свободу в планировании графиков.
В частности, в Киеве школьники будут отдыхать на зимних каникулах до 12 января 2025 года. Для учеников первых классов запланированы дополнительные каникулы с 17 по 22 февраля.
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