Новорічний стіл-2025. Як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю

Новорічні свята у більшості українських родин проходять за столом із різними стравами, тож громадянам нагадали прості правила, які убезпечать дітей і дорослих від неприємних "сюрпризів" і харчових отруєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.
У Держпродспоживслужбі розповіли, що під час закупів і підготовки до свят (як і в будь-які інші дні) обирати, купувати й використовувати потрібно тільки безпечні харчові продукти:
Тим часом перше правило під час приготування будь-якого святкового столу - дотримуватись чистоти.
"Перед приготуванням їжі ретельно вимийте руки, продукти та всі поверхні, на яких будете готувати", - пояснили громадянам.
Крім того, українцям радять:
Для того, щоб уберегти здоров'я й уникнути отруєнь, у Держпродспоживслужбі дали також низку базових порад - як зберігати продукти (готові страви) належним чином:
"Будьте уважні та обережні, бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх близьких", - підсумували у держслужбі.
Правила безпечного святкового столу від Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують продукти на новорічний стіл в Україні.
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