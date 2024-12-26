Новорічний стіл-2025. Як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю

Як правильно обирати й зберігати продукти

У Держпродспоживслужбі розповіли, що під час закупів і підготовки до свят (як і в будь-які інші дні) обирати, купувати й використовувати потрібно тільки безпечні харчові продукти:

робити закупи тільки у спеціально призначених для цього місцях (у торговельних закладах та на агро-продовольчих ринках)

під час вибору - уважно вивчати обов'язкову інформацію про товар на маркуванні

ні в якому разі не вживати продукти після закінчення терміну їх придатності

Тим часом перше правило під час приготування будь-якого святкового столу - дотримуватись чистоти.

"Перед приготуванням їжі ретельно вимийте руки, продукти та всі поверхні, на яких будете готувати", - пояснили громадянам.

Крім того, українцям радять:

відокремлювати сире м'ясо, птицю й морські продукти від готової їжі та страв

м'ясо, птицю й морські продукти від готової їжі та страв користуватись окремим кухонним приладдям (ножами та дошками) для обробки сирих продуктів

(ножами та дошками) для обробки сирих продуктів зберігати продукти у закритому посуді - щоб уникнути контакту між сирими та готовими харчовими продуктами

- щоб уникнути контакту між сирими та готовими харчовими продуктами не розміщувати у холодильнику сирі продукти вище полиць із готовими стравами

Для того, щоб уберегти здоров'я й уникнути отруєнь, у Держпродспоживслужбі дали також низку базових порад - як зберігати продукти (готові страви) належним чином:

не залишати приготовлену їжу при кімнатній температурі довше ніж на дві години

охолоджувати без затримки усі приготовлені страви та продукти, які швидко псуються (рекомендована температура +4 градуси за Цельсієм і нижче)

тримати приготовлені продукти гарячими до подачі на стіл

не зберігати приготовлену їжу довго - навіть у холодильнику

тістечка та торти з кремом - зберігати в холодильнику (щоб уникнути псування)

не змішувати свіжоприготовлену їжу з залишками від попередніх страв - щоб уникнути зараження

"Будьте уважні та обережні, бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх близьких", - підсумували у держслужбі.

Правила безпечного святкового столу від Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)