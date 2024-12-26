Новогодний стол-2025. Как выбирать и хранить продукты, чтобы не навредить здоровью

Новогодние праздники в большинстве украинских семей проходят за столом с различными блюдами, поэтому гражданам напомнили простые правила, которые обезопасят детей и взрослых от неприятных "сюрпризов" и пищевых отравлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.
В Госпродпотребслужбе рассказали, что во время закупок и подготовки к праздникам (как и в любые другие дни) выбирать, покупать и использовать нужно только безопасные пищевые продукты:
Между тем первое правило во время приготовления любого праздничного стола - соблюдать чистоту.
"Перед приготовлением пищи тщательно вымойте руки, продукты и все поверхности, на которых будете готовить", - объяснили гражданам.
Кроме того, украинцам советуют:
Для того чтобы уберечь здоровье и избежать отравлений, в Госпродпотребслужбе дали также ряд базовых советов - как хранить продукты (готовые блюда) должным образом:
"Будьте внимательны и осторожны, берегите свое здоровье и здоровье своих близких", - подытожили в госслужбе.
Правила безопасного праздничного стола от Госпродпотребслужбы (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоят продукты на новогодний стол в Украине.
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