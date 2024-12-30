Як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік: графік

У Києві графік роботи громадського транспорту на Новий рік залишається незмінним, наземний транспорт курсує з урахуванням комендантської години, а підземні станції метро працюють цілодобово як укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Згідно з інформацією КП "Київпастранс", наземний громадський транспорт курсує з урахуванням комендантської години та згідно з розкладом, який доступний за посиланням.
Режим роботи станцій метрополітену та графік руху поїздів залишаються стабільними:
Час відкриття та закриття станцій метро синхронізовано з графіком руху поїздів.
Фото: КП "Київський метрополітен"
46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють у режимі укриттів. У цих локаціях забезпечено необхідні умови для комфортного перебування мешканців під час повітряної тривоги.
Міська влада наголошує на важливості дотримання розкладу та безпеки пасажирів.
Киянам нагадують, що метрополітен цілодобово виконує функцію укриття, а щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського.